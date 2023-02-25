مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. دربي العاصمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهول مولينا

خط الوسط: ساؤول نيجيز - كوكي - بابلو باريوس - ماركوس يورنتي

خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان

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بداية المباراة بعد قليل