مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. دربي العاصمة
السبت، 25 فبراير 2023 - 19:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - توني كروس
خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور
فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهول مولينا
خط الوسط: ساؤول نيجيز - كوكي - بابلو باريوس - ماركوس يورنتي
خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان
----
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل أتليتكو - جريزمان يقود الهجوم أمام ريال مدريد.. وموراتا وديباي على مقاعد البدلاء تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يعوض غياب رودريجو في الدربي ضد أتلتيكو برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا فالفيردي: أشكر الجماهير على دعمي في كل مكان.. وهكذا استعد للدربي 4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. غياب ألابا ورودريجو أمام أتليتكو مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى ألا أرى ناتشو في التلفاز.. وجينات فينيسيوس غير عادية ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو