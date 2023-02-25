انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهول مولينا

خط الوسط: ساؤول نيجيز - كوكي - بابلو باريوس - ماركوس يورنتي

خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان

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ق 85 جووووول ألفارو رودريجيز يسجل التعادل بعد تمريرة من لوكا مودريتش

ق 78 جوووووول جريزمان يرسل الركلة الحرة ليسجلها البديل خيمينيز في الشباك.. 1-0 للأتلتي

ق 77 ألفارو رودريجيز بدلا من ناتشو فيرنانديز

ق 65 طرد أنخيل كوريا بسبب ضرب لوكا مودريتش بدون كرة

ق 64 أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس وتوني كروس وماركو أسينسيو

ق 63 تسديدة من فالفيردي ولكن بجوار القائم

ق 61 تسديدة من جريزمان تمر بجوار القائم

ق 57 توماس ليمار بدلا من ماركوس يورينتي

ق 52 تسديدة قوية عن طريق فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من داخل يسار منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد للغاية عن مرمى الحارس يان أوبلاك.

ق 46 أنخيل كوريا بدلا من بابلو باريوس

استراحة

ق 37 بطاقة صفراء على لاعب أتليتكو مدريد بعد تدخل على فينسيوس لاعب ريال مدريد في وسط الملعب.

ق 25 تصويبة من سيبايوس لاعب ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء لكنها لم تشكل تهديد يذكر على مرمى أتليتكو مدريد.

ق 22 خروج رينالدو ماندافا على نقالة.. خوسيه ماريا خيمينيز يشارك بدلا منه

ق 21 تصويبة من كاراسكو من على خارج يسار حدود منطقة الجزاء لصالح أتليتكو مدريد ليتصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وينهي الخطورة.

ق 10 هجوم أول لصالح ريال مدريد ومن ثم تهديد رائع من أسينسيو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس مرمى أتليتكو مدريد بصعوبة بالغة.

بداية المباراة