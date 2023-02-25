مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) الزمالك.. الهدف الثاني
السبت، 25 فبراير 2023 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ـــــــــــــــــــ
ق 92: الهدف الثاني محمد علي بن رمضان
ق 88: فرصة خطيرة تضيع من الزمالك
ق 80: نزول يوسف أسامة وسيد عبد الله بدلا من عبد الشافي وشيكابالا
ق 75: فرصة خطيرة من بن رمضان
ق 73: نزول سيف جعفر بدلا من عمر جابر
ق 55: تسديدة من الهوني تمر أعلى العارضة
ق 53: محاولات بيضاء
نزول أحمد بلحاج بدلا من عمرو السيسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف دون رد
ق 45: تسديدة من زيزو يمسك بها بن شريفية
ق 35: هدف أول من بن حمودة بعد عرضية من أنيس بدري لم يبعدها عواد
ق 32: تسديدة قوية من الهوني في الشباك الخارجية
ق 30: تسديدة من المثلوثي يبعدها توجاي
ق 29: تسديدة قوية من بن رمضان بعيدا عن المرمى
ق 25: إصابة قوية لـ بن حميدة والمثلوثي
ق 20: تسديدة من عمر جابر بعيدة عن المرمى
ق 17: عواد يتألق أمام رأسية والحكم يشير إلى تسلل
ق 14: الكرة تخرج من على خط المرمى
ق 13: إنذار لـ حسام عبد المجيد
ق 10: إصابة قوية لـ غيلان شعلالي
ق 7: رأسية خطيرة من بن رمضان تمر جوار قائم عواد
ق 4: ضغط أبيض قوي ومحاولات بيضاء
ق 3: تسديدة من زيزو يتصدى لها بن شريفية
انطلاق المباراة