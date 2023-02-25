مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) الزمالك.. الهدف الثاني

السبت، 25 فبراير 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - نبيل عماد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 92: الهدف الثاني محمد علي بن رمضان

ق 88: فرصة خطيرة تضيع من الزمالك

ق 80: نزول يوسف أسامة وسيد عبد الله بدلا من عبد الشافي وشيكابالا

ق 75: فرصة خطيرة من بن رمضان

ق 73: نزول سيف جعفر بدلا من عمر جابر

ق 55: تسديدة من الهوني تمر أعلى العارضة

ق 53: محاولات بيضاء

نزول أحمد بلحاج بدلا من عمرو السيسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف دون رد

ق 45: تسديدة من زيزو يمسك بها بن شريفية

ق 35: هدف أول من بن حمودة بعد عرضية من أنيس بدري لم يبعدها عواد

ق 32: تسديدة قوية من الهوني في الشباك الخارجية

ق 30: تسديدة من المثلوثي يبعدها توجاي

ق 29: تسديدة قوية من بن رمضان بعيدا عن المرمى

ق 25: إصابة قوية لـ بن حميدة والمثلوثي

ق 20: تسديدة من عمر جابر بعيدة عن المرمى

ق 17: عواد يتألق أمام رأسية والحكم يشير إلى تسلل

ق 14: الكرة تخرج من على خط المرمى

ق 13: إنذار لـ حسام عبد المجيد

ق 10: إصابة قوية لـ غيلان شعلالي

ق 7: رأسية خطيرة من بن رمضان تمر جوار قائم عواد

ق 4: ضغط أبيض قوي ومحاولات بيضاء

ق 3: تسديدة من زيزو يتصدى لها بن شريفية

انطلاق المباراة

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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