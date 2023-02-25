مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (0)-(0) الزمالك.. فرصة خطيرة لـ بن رمضان
السبت، 25 فبراير 2023 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 7: رأسية خطيرة من بن رمضان تمر جوار قائم عواد
ق 4: ضغط أبيض قوي ومحاولات بيضاء
ق 3: تسديدة من زيزو يتصدى لها بن شريفية
انطلاق المباراة
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