مباشر الدوري الألماني - كولن (0)-(2) فولفسبورج.. نهاية اللقاء

مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. دربي العاصمة

سجل وهو يسقط.. أرسنال لا يزال على الشجرة بالفوز على ليستر

الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا

صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن

عودة مرموش للتشكيل الأساسي تقود فولفسبورج للفوز على كولن.. ودورتموند في الصدارة

تشكيل مانشستر سيتي - محرز ودي بروين على مقاعد البدلاء أمام بورنموث

تشكيل أتليتكو - جريزمان يقود الهجوم أمام ريال مدريد.. وموراتا وديباي على مقاعد البدلاء

تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يعوض غياب رودريجو في الدربي ضد أتلتيكو