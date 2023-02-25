مباشر الدوري الألماني - كولن (0)-(1) فولفسبورج.. جووول أول من صناعة مرموش
السبت، 25 فبراير 2023 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كولن وفولفسبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.
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ق4. جووول أول لفولفسبورج عن طريق يانيك جيرهاردت من صناعة عمر مرموش.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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