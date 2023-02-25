مباشر الدوري الألماني - كولن (0)-(1) فولفسبورج.. جووول أول من صناعة مرموش

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كولن وفولفسبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق4. جووول أول لفولفسبورج عن طريق يانيك جيرهاردت من صناعة عمر مرموش.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل