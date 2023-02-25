برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا

السبت، 25 فبراير 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

بيدري - أنسو فاتي

تعرض أنسو فاتي لاعب برشلونة للإصابة خلال تدريبات فريقه.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألميريا ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان: "تعرض أنسو فاتي لكدمة في الركبة اليسرى خلال الحصة التدريبية. لقد غادر المران وسيتحدد موعد تعافيه لاحقا".

أخبار متعلقة:
رامون دياز: مهمة الهلال لن تكون سهلة في دوري أبطال آسيا مهاجم الهلال: جاهزون للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك الأهلي ضد صنداونز.. لتجنب استخدام الآلة الحاسبة

ويتصدر برشلونة جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه بعد مرور 22 جولة.

صاحب الـ20 عاما لعب مع برشلونة خلال المسوم الحالي 34 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوزعلى ألميريا والحفاظ على فارق النقاط مع ريال مدريد خاصة عقب وداع منافسات الدوري الأوروبي.

وخسر برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب في كامب نو معقل برشلونة قد انتهت بالتعادل 2-2.

برشلونة ألميريا
نرشح لكم
تقرير: برشلونة حدد سعر بيع رافينيا للأندية السعودية إل شيرينجيتو: مفاوضات متقدمة بين ريال مدريد وهالاند.. ومانشستر سيتي يرد موندو: محكمة برشلونة تقضي بمحاكمة داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي استبعاد بيلينجهام من منتخب إنجلترا بسبب الإصابة رودريجو: أريد اللعب مع مبابي.. وهذا موقفي من الانتقال للدوري الإنجليزي مارسيلينو يعود لتدريب فياريال ريليفو: ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز.. ورئيس بايرن ميونيخ يرد رقم سلبي رغم الفوز.. ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ ألافيس
أخر الأخبار
مدرب القناة لـ في الجول: نتعرض لظلم تحكيمي.. هناك أندية ستصعد شكواها معنا لاتحاد الكرة 41 دقيقة | الدرجة الثانية
أبرز مباريات التوقف الدولي.. بداية مشوار المونديال في إفريقيا وآسيا.. وحسم المتأهلين لـ يورو 2024 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برشلونة حدد سعر بيع رافينيا للأندية السعودية ساعة | الدوري الإسباني
دوري المرتبط - فوز آخر يعني التأهل.. كبار سلة الأهلي يهزمون الزمالك في لقاء أزمة أوجوستي ساعة | كرة سلة
تجربة عربية جديدة.. كريسبو مدربا للعين الإماراتي ساعة | الوطن العربي
بن ناصر: تتويج ميلان بدوري أبطال أوروبا مسألة وقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فينجر: زائير إميري موهوب.. ما حدث يثبت ذلك ولكن لنرى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه