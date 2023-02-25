4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي

السبت، 25 فبراير 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

خواكين - إيجيليسيس - بيتيس

قادت ريمونتادا في الدقائق الأخيرة ريال بيتيس للفوز على إلتشي في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإسباني بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ويعاني إلتشي من لعنة يوم الجمعة إذ خسر 6 مباريات من أصل 7 خاضها في ذلك اليوم بالدوري الإسباني.

بينما لم يخسر ريال بيتيس في آخر 9 مباريات لعبها بنفس اليوم في الدوري إذ حقق الفوز في 4 وتعادل في 5 من بينها 7 مباريات تحت قيادة المدرب الحالي مانويل بيليجريني.

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الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 40 نقطة في المركز الثاني محققا انتصاره الثالث على التوالي، وفي المركز الخامس بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد.

فيما ظل إلتشي في قاع ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط فقط بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

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تقدم إلتشي مبكرا للغاية بثنائية عن طريق أليكس فيدال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني لوكاس بويي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة التاسعة.

شوط أول انتهى على أرضية مانويل مارتينيز فاليرو بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون مقابل.

الأجواء تغيرت في الشوط الثاني بـ 3 تغييرات أجراها بيليجريني مع البداية بمشاركة بورخا إيجيلسيس وخوان ميراندا والمخضرم خواكين.

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في الدقيقة 57 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ليساندرو ماجالان مدافع إلتشي ومحتسبا ركلة جزاء.

ثم طرد أيضا بابي شيخ لاعب إلتشي من خارج الخطوط.

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إيجليسيس سجل الأول في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، هدف وصل به للهدف العاشر في الموسم الجاري بالمركز الثالث بترتيب الهدافين في المسابقة.

وبعد 3 دقائق أضاف البديل الآخر خوان ميراندا الهدف الثاني والتعادل.

في الدقيقة 85 شارك البرازيلي ويليان جوزيه بدلا من إيزوي بيريز.

وسنحت في الدقيقة 88 فرصة لبيتيس لقلب النتيجة لكن بورخا أهدر ركلة الجزاء ليظل التعادل سائدا.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء للحصول على إنذارين للمدافع التشيلي إنزو روكو، بل واحتسب ركلة جزاء رابعة في اللقاء.

تلك المرة انبرى ويليان جوزيه للركلة وسددها بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثالث لبيتيس ومعلنا اكتمال وحصد 3 نقاط مثيرة.

ريال بيتيس الدوري الإسباني إلتشي
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