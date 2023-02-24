مجموعة الأهلي - الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

تغلب الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بيشنت واسو في الدقيقة 42 لصالح القطن الكاميروني، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 51 سجل ماكابي ليبلو هدف التعادل بركلة حرة مباشرة، مثل هدفه أمام الأهلي.

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وفي الدقيقة 57 أضاف ليبلو الهدف الثاني سريعا بتسديدة رائعة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وسجل الهلال ثالث الأهداف في الدقيقة 62، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يملك صنداونز نفس الرصيد من مباراتين.

وتجمد رصيد القطن بلا نقاط من مباراتين.

ويلعب الأهلي غدا أمام صنداونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء.

ويملك الأهلي والقطن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، نظرا لمشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

دوري أبطال إفريقيا الهلال الهلال السوداني القطن الكاميروني مجموعة الأهلي
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