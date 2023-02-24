مباشر كرة سلة - مصر (30) (27) تونس.. تقدم أصحاب الأرض
الجمعة، 24 فبراير 2023 - 18:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وتونس في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.
وتقام المباراة على صالة الاتحاد بالأسكندرية ضمن 3 مباريات يخوضها منتخب مصر في التصفيات.
ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لكأس العالم بعد خسارة السنغال من جنوب السودان.
تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.
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ق 2: مصر تتقدم 30-27
ق 4: تونس تتقدم على مصر بنتيجة 27-26
ق 8: منتخب مصر يبدأ بقوة ويتقدم 22-17
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بالتعادل 17-17
ق 3: تقدم تونس 11-6
ق 5: تعادل بين مصر وتونس 4-4
بداية اللقاء
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