مباشر مجموعة الأهلي - القطن (1) - (0) الهلال.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي

وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.

فيما خسر القطن من صنداونز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الأولى.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 بيشنت واسو يسجل الهدف الأول للقطن

ق 31 مقصية خطيرة من القطن ولكن تصطدم بدفاعات الهلال

ق 30 نصف ساعة بلا خطورة حتى الآن من الجانبين

ق 15 هدوء في أحداث المباراة والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

بداية المباراة

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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