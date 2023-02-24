مباشر مجموعة الأهلي - القطن (0) - (0) الهلال.. بداية المباراة
الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:
حراسة المرمى: علي أبو عشرين
الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر
الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو
الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي
وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.
فيما خسر القطن من صنداونز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الأولى.
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بداية المباراة
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