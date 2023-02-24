انتهت في مجموعة الأهلي - القطن (1) - (2) الهلال

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي

وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.

فيما خسر القطن من صنداونز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الأولى.

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ق 62: الهلال يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل

ق 57: جووول ليبلو يقلب النتيجة بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء

ق 51: جووول التعادل.. ليبلو يسجل من ركلة حرة مباشرة في مرمى الحارس كما سجل ضد الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 بيشنت واسو يسجل الهدف الأول للقطن

ق 31 مقصية خطيرة من القطن ولكن تصطدم بدفاعات الهلال

ق 30 نصف ساعة بلا خطورة حتى الآن من الجانبين

ق 15 هدوء في أحداث المباراة والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني
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