انتهت في مجموعة الأهلي - القطن (1) - (2) الهلال
الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:
حراسة المرمى: علي أبو عشرين
الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر
الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو
الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي
وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.
فيما خسر القطن من صنداونز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الأولى.
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ق 62: الهلال يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل
ق 57: جووول ليبلو يقلب النتيجة بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء
ق 51: جووول التعادل.. ليبلو يسجل من ركلة حرة مباشرة في مرمى الحارس كما سجل ضد الشناوي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42 بيشنت واسو يسجل الهدف الأول للقطن
ق 31 مقصية خطيرة من القطن ولكن تصطدم بدفاعات الهلال
ق 30 نصف ساعة بلا خطورة حتى الآن من الجانبين
ق 15 هدوء في أحداث المباراة والنتيجة لا تزال التعادل السلبي
بداية المباراة