مجموعة الأهلي - التشكيل.. ليليبو يقود هجوم الهلال ورمسيس أساسي بقميص القطن

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

يقود محمد عبد الرحمن وليليبو مكابي هجوم الهلال السوداني أمام القطن الكاميروني في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الثنائي في مجموعة الأهلي والتي تضم أيضا صنداونز الجنوب إفريقي.

ويبدأ فلوران إيبينجي المدير الفني بـ علي أبو عشرين في حراسة المرمى.

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وجاء تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المركز الإعلامي لنادي الهلال دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات القطن الكاميروني VS الهلال تشكيل الهلال .29 علي أبو عشرين .5 إيمورو إبراهيم 6 محمد أحمد إرنق 38 عثماني ضيوف 26 أطهرالطاهر .21 والي الدين خضر 2. أبوعاقلة عبدالله 8 ديفيد أباغنا 12 لامين جارجو .10 محمد عبدالرحمن 34 ليليبو مكابي انا هلاابم انافلاا الاحتياط فوفانا موفق 23 الصيني 36- 22 مارس LHIL L-HILAL‎'‎‎

وجاء تشكيل القطن:

حراسة المرمى: مامادو ساليو

الدفاع: إبراهيم أبا – تشي مالوني – نجوني علي – حسانا مامادو

الوسط: جيان إريك – دجوال كايبا – برايس إيبودجي

الهجوم: عبد الرحمن دمان – رمسيس نجوميزي – باشينت واسو

وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.

فيما خسر القطن من صنداونز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الأولى.

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