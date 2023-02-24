مؤتمر كريم الدبيس: تعاهدنا على تحويل الانتقادات إلى دوافع للتأهل

أوضح كريم الدبيس لاعب منتخب مصر للشباب أن اللاعبون عقدوا العزم على تحويل الانتقادات التي يتلقوها إلى دوافع من أجل تحقيق الفوز على السنغال.

وخسر الفراعنة أمام نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للشباب.

ويتبقى جولة ختامية في دور المجموعات بين مصر والسنغال تقام في السابعة من مساء السبت المقبل.

وقال الديبيس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أغلقنا ملف نيجيريا ونركز على مواجهة السنغال".

وأضاف "اللاعبون تعاهدوا على تحويل الانتقادات إلى دوافع لتحقيق الفوز".

وتابع "سنقاتل حتى النفس الأخير للوصول إلى الدور الثاني".

وأتم "أتمنى استمرار الدعم الجماهيري غدا أمام السنغال".

ويحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث.

ولا يزال هناك فرصة من أجل تأهل منتخب مصر للشباب إلى الدور المقبل (تعرف على السيناريوهات).

ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.