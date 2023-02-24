انتهت في دوري أبطال إفريقيا - المريخ (1) (0) شباب بلوزداد.. مباراة غير عادية

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

يحل شباب بلوداد الجزائري ضيفا على المريخ السوداني في ملعب شهداء بنينا في ليبيا، بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا بالمجموعة التي تضم الزمالك والترجي أيضًا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+95 مازن محمدين ينفذ ركلة حرة مباشرة رائعة للمريخ يتصدى لها حارس بلوزداد بأعجوبة

ق.90 هدف غير محتسب لـ إيوالا

ق.85 جيندوز حارس مرمى شباب بلوزداد يحاول منع حامل محفة الإسعاف من الوصول للاعب المريخ لعدم إهدار الوقت

ق.62 تسديدة يسارية رائعة من باولو سيرجيو تجاور قائم بلوزداد

ق.61 خطأ دفاعي قاتل لينطلق الجزولي نوح ويسدد كرة أرضية تجاور القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 مشاجرة كبرى بين لاعبي الفريقين

ق.32 إنذار للكوكي مدرب شباب بلوزداد

ق.31 جووووول باولو سيرجيو يسجل الهدف الأول للمريخ من ركلة جزاء

ق.30 ركلة جزاء للمريخ بعد سقوط باولو سيرجيو داخل منطقة الجزاء

ق.28 تسديدة جديدة من باولو سيرجيو لكنها تجاور القائم بغرابة

ق.27 إيوالا لاعب بلوزداد يهدر بغرابة ويسدد أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء

ق.23 فرصة جديدة ضائعة من المريخ بعد انطلاقة الجزولي نوح، لكن تسديته كانت ضعيفة واستقرت بين يدي الحارس

ق.14 رد سريع للمريخ بتسديدة أليكس سيلفا التي تجاور القائم

ق.14 فرصة خطيرة لـ شباب بلوزداد بانفراد وامبا بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.2 جيندوز حارس مرمى شباب بلوداد يتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها ماتيزينيو لاعب المريخ

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

دوري أبطال إفريقيا المريخ شباب بلوزداد
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