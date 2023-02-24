كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 13:44

كتب : بسام أبو بكر

استاد الإسكندرية

استاد الإسكندرية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تعديل على ملاعب مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا في مصر.

وذكر كاف أن استاد الإسكندرية قد تم استبعاده، ونقل المباريات التي كان مقررًا إقامتها عليه إلى استاد المكس.

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكره FilGoal.com سابقًا بمخاطبة كاف للاتحاد المصري بتغيير ملعب الإسكندرية.

وجاءت الخطوة نتيجة شكوى المنتخبات المشاركة من سوء حالة أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

واستضاف استاد الإسكندرية مباراتي الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة التي تضم تونس وجامبيا وبنين وزامبيا.

وكان مقررًا أن يستضيف مباراتي الجولة الثانية، ومباراة جامبيا وبنين بالجولة الثالثة، بالإضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي.

وانتقد عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 عاما أرضية الملعب في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة جامبيا.

وأشار المدير الفني لمنتخب شباب تونس إلى أن أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة ولم تساعد على الظهور بشكل جيد.

وخسرت تونس في المباراة الأولى أمام جامبيا بهدفٍ دون رد، فيما تعادلت بنين أمام زامبيا بهدفٍ لكل طرف.

وتلعب تونس أمام بنين اليوم الجمعة في الرابعة عصرًا، ثم تلتقي زامبيا بـ جامبيا في السابعة مساءً.

كأس الأمم الأفريقية للشباب استاد المكس استاد الإسكندرية
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