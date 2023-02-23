دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الرائد

حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في تعادل فريقه اتحاد جدة مع الرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتا رغم التعادل مع الرائد.

وتعادل اتحاد جدة ضد الرائد سلبيا بدون أهداف ليهدر نقطتين ثمينيتن في صراع صدارة الدوري السعودي.

ولعب الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد ضمن الجولة 18 من المسابقة.

ماذا قادم طارق حامد أمام الرائد؟

عدد الدقائق: 90

لمس: 122

تمريرات صحيحة: 102 من 109

دقة تمرير: 94%

تمريرات مفتاحية: 0

فوز بصراعات أرضية: 2 من 7 بنسبة 29%

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%.