دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الرائد

الخميس، 23 فبراير 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

طارق حامد ضد الرائد

حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في تعادل فريقه اتحاد جدة مع الرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتا رغم التعادل مع الرائد.

وتعادل اتحاد جدة ضد الرائد سلبيا بدون أهداف ليهدر نقطتين ثمينيتن في صراع صدارة الدوري السعودي.

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ولعب الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد ضمن الجولة 18 من المسابقة.

ماذا قادم طارق حامد أمام الرائد؟

عدد الدقائق: 90

لمس: 122

تمريرات صحيحة: 102 من 109

دقة تمرير: 94%

تمريرات مفتاحية: 0

فوز بصراعات أرضية: 2 من 7 بنسبة 29%

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%.

الدوري السعودي طارق حامد
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