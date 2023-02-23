مباشر دوري المؤتمر - بازل (1) - (0) طرابزون.. جوووووووول أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.

وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

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ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

بداية المباراة