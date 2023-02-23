مباشر دوري المؤتمر - بازل (1) - (0) طرابزون.. جوووووووول أول

الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.

وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

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ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

بداية المباراة

طرابزون بازل دوري المؤتمر الأوروبي
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