مباشر دوري المؤتمر - بازل (1) - (0) طرابزون.. جوووووووول أول
الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.
ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.
وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.
-------------------------------------------------------------
ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.
ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.
بداية المباراة
نرشح لكم
في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع الرائد ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا بمشاركة إمام عاشور بديلا.. ميتيلاند يودع الدوري الأوروبي بالخسارة أمام سبتورتنج لشبونة تشكيل طرابزون - تريزيجيه يقود الهجوم أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي ياسر الشنواني: النني يستحق التجديد مع أرسنال.. وهذا هو الفارق بين فينجر وأرتيتا انتهت الدوري الأوروبي - نانت (0) (3) يوفنتوس.. وميتيلاند (0) (4) لشبونة.. خروج المحترفين انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. نقطة لكل فريق التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت تشكيل ميتيلاند – إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد سبورتنج لشبونة