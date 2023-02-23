انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2) (1) برشلونة.. الشياطين يتأهلون
الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانسشتر يونايتد وبرشلونة في إياب ملحق الدوري الأوروبي.
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب كامب نو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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انتهت
ق 72: جووووووووول الثاااااااااني تسديدة من أنتوني تسكن الشباك
ق 70: أول تغيير لبرشلونة بمشاركة فيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو
ق 67: مشاركة دالوت وجارناتشو بدلا من بيساكا وسانشو
ق 64: رأسية من كوندي ودي خيا يتألق ويمنعها ببراعة.
ق 47: جووووووووووووول التعاااااادل... بووووم فريد يسجل بتسديدة قوية
ق 46: تغيير أول ليونايتد بخروج فيجورست ومشاركة أنتوني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 18: جووووووووووووول أووووووووووووووول ليفاندوفسكي يسجل الأول من علامة الجزاء
ق 15: ركلة جزااااء لبرشلونة
ق 4: تسديدة من رافينيا تمر أعلى عارضة دي خيا
ق 2: برونو يهدر مبكرا انفرادا بتسديدة قوية يتصدى لها تير شتيجين
بداية اللقاء