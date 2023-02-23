انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2) (1) برشلونة.. الشياطين يتأهلون

الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

احتفال فريد بهدفه ضد برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانسشتر يونايتد وبرشلونة في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب كامب نو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 72: جووووووووول الثاااااااااني تسديدة من أنتوني تسكن الشباك

ق 70: أول تغيير لبرشلونة بمشاركة فيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو

ق 67: مشاركة دالوت وجارناتشو بدلا من بيساكا وسانشو

ق 64: رأسية من كوندي ودي خيا يتألق ويمنعها ببراعة.

ق 47: جووووووووووووول التعاااااادل... بووووم فريد يسجل بتسديدة قوية

ق 46: تغيير أول ليونايتد بخروج فيجورست ومشاركة أنتوني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: جووووووووووووول أووووووووووووووول ليفاندوفسكي يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 15: ركلة جزااااء لبرشلونة

ق 4: تسديدة من رافينيا تمر أعلى عارضة دي خيا

ق 2: برونو يهدر مبكرا انفرادا بتسديدة قوية يتصدى لها تير شتيجين

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد برشلونة الدوري الأوروبي
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