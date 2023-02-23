مباشر دوري اليد - الأهلي (26) (19) الزمالك.. فارق 7 أهداف

الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

أكرم يسري - الزمالك ضد الأهلي كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام فى ختام مباريات الدور الأول على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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ق 26: 26-19 للأهلي

ق 21: 21-16 للأهلي

ق 18: الزمالك يقلص الفارق 19-16

ق 12: النتيجة 18-12

ق 7: الأهلي يوسع الفارق لتصبح النتيجة 16-12

ق 4: الأهلي متقدم 13-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 11-11

ق 28: الزمالك يقلب النتيجة 11-10

ق 25: الأهلي متقدم 10-8

ق 20 الأهلي يتعادل 8-8

ق 18: خيري يسجل والتعادل بين الفريقين 7-7

ق 14: الزمالك متقدم 6-5 ورمية جزائية مهدرة من الأهلي

ق 9: 5-5 التعادل بين الفريقين

ق 5: الأهلي متقدم 3-2

بداية اللقاء

كرة يد الأهلي الزمالك
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