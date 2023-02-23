مباشر دوري اليد - الأهلي (26) (19) الزمالك.. فارق 7 أهداف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام فى ختام مباريات الدور الأول على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

--

ق 26: 26-19 للأهلي

ق 21: 21-16 للأهلي

ق 18: الزمالك يقلص الفارق 19-16

ق 12: النتيجة 18-12

ق 7: الأهلي يوسع الفارق لتصبح النتيجة 16-12

ق 4: الأهلي متقدم 13-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 11-11

ق 28: الزمالك يقلب النتيجة 11-10

ق 25: الأهلي متقدم 10-8

ق 20 الأهلي يتعادل 8-8

ق 18: خيري يسجل والتعادل بين الفريقين 7-7

ق 14: الزمالك متقدم 6-5 ورمية جزائية مهدرة من الأهلي

ق 9: 5-5 التعادل بين الفريقين

ق 5: الأهلي متقدم 3-2

بداية اللقاء