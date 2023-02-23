استراحة الدوري الأوروبي - نانت (0) (2) يوفنتوس.. وميتيلاند (0) (2) لشبونة.. الثالث يضيع

الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

دي ماريا يسجل ويحتفل ضد نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباراتي نانت ويوفنتوس، وميتيلاند وسبورتنج لشبونة في إياب ملحق الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد يوفنتوس، بعدما صنع هدفا في التعادل ذهابا 1-1.

ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد لشبونة، بعدما سجل هدفا في التعادل ذهابا 1-1.

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نانت × يوفنتوس

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا

ق 66: لافون يتصدى لفرصة الهدف الثالث من يوفنتوس بتسديدة من كوادرادو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: كوستيتش يسدد كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وترتد الكرة من القائم إلى يد الحارس

ق 20: دي ماريا يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 18: بطاقة حمراااااء لبالوا مدافع نانت بعد لمس الكرة داخل منطقة الست ياردات وركلة جزاء ليوفنتوس

ق 5: جووووووووووول رااااااااااائع.. دي ماريا بتسديدة مقوسة متقنة يسجل الهدف الأول ليوفنتوس

بداية اللقاء

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ميتيلاند × سبورتنج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا

ق 49: تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء تسجل الهدف الثاني لسبورتنج

ق 47: إمام عاشور يمرر كرة تنتهي بتسديدة قوية يتصدى لها الحارس

ق 46: مشاركة إمام عاشور مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: بطاقة حمراء لباولينيو ظهير ميتيلاند للحصول على بطاقة صفراء ثانية

ق 20: جوووول أول سيباستيان كواتس يسجل الأول لسبورتنج لشبونة.

بداية اللقاء

إمام عاشور مصطفى محمد الدوري الأوروبي نانت سبورتنج لشبونة ميتيلاند يوفنتوس
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