استراحة الدوري الأوروبي - نانت (0) (2) يوفنتوس.. وميتيلاند (0) (2) لشبونة.. الثالث يضيع
الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباراتي نانت ويوفنتوس، وميتيلاند وسبورتنج لشبونة في إياب ملحق الدوري الأوروبي 2022-2023.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد يوفنتوس، بعدما صنع هدفا في التعادل ذهابا 1-1.
ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد لشبونة، بعدما سجل هدفا في التعادل ذهابا 1-1.
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نانت × يوفنتوس
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا
ق 66: لافون يتصدى لفرصة الهدف الثالث من يوفنتوس بتسديدة من كوادرادو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: كوستيتش يسدد كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وترتد الكرة من القائم إلى يد الحارس
ق 20: دي ماريا يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق 18: بطاقة حمراااااء لبالوا مدافع نانت بعد لمس الكرة داخل منطقة الست ياردات وركلة جزاء ليوفنتوس
ق 5: جووووووووووول رااااااااااائع.. دي ماريا بتسديدة مقوسة متقنة يسجل الهدف الأول ليوفنتوس
بداية اللقاء
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ميتيلاند × سبورتنج لشبونة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا
ق 49: تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء تسجل الهدف الثاني لسبورتنج
ق 47: إمام عاشور يمرر كرة تنتهي بتسديدة قوية يتصدى لها الحارس
ق 46: مشاركة إمام عاشور مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: بطاقة حمراء لباولينيو ظهير ميتيلاند للحصول على بطاقة صفراء ثانية
ق 20: جوووول أول سيباستيان كواتس يسجل الأول لسبورتنج لشبونة.
بداية اللقاء