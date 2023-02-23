مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. محاولة أولى

يستضيف اتحاد جدة نظيره الرائد على ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد.

فيما يغيب أحمد حجازي عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات ويعوض أحمد بامسعود غيابه عن التشكيل الأساسي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الرائد.

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ق15 فرصة جديدة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق برونو هنريكي يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار القائم الأيمن

ق13 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق مدالله العليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء تمر قريية من القائم الأيمن