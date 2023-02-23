مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. محاولة أولى

الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يستضيف اتحاد جدة نظيره الرائد على ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد.

فيما يغيب أحمد حجازي عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات ويعوض أحمد بامسعود غيابه عن التشكيل الأساسي.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الرائد.

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ق15 فرصة جديدة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق برونو هنريكي يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار القائم الأيمن

ق13 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق مدالله العليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء تمر قريية من القائم الأيمن

ق6 فرصة أولي ضائعة لفريق الاتحاد بعد تسديدة عالمرمي عن طريق عمر هوساوي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة

الدوري السعودي اتحاد جدة الرائد
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