الدوري السعودي - قرارات لجنة الانضباط لا تعجب النصر والهلال.. ومطالب بحلها

انتقد ناديا النصر والهلال قرارات لجنة الانضباط والأخلاق برابطة الدوري السعودي، وطالب نادي النصر بحل اللجنة، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

تغريم مدرب النصر وإيقاف مترجمه.. وقبول شكوى الهلال ضد تاليسكا

وأفاد تقرير جريدة الرياضية أن نادي النصر قرر الاستئناف ضد القرارات التي صدرت ضد النادي.

كما قررت إدارة النادي شكوى لجنة الانضباط إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي والمطالبة بحلها لإخلالها بسرية المعلومات وعدم الالتزام بالمادة 104 من لائحة الانضباط، حسب التقرير.

من جهتها، قررت إدارة الهلال الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن شكوى النادي ضد البرازيلي تاليسكا لاعب النصر رغم الإعلان عن تغريم اللاعب.

ماذا حدث؟

قام نادي الهلال بتقديم شكوى ضد اللاعب تاليسكا لقيامه بالإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

وأكدت اللجنة أنه بعد استكمال الإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة تاليسكا لاعب نادي النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب بتاريخ 19 فبراير بخصوص موضوع الشكوى.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن محامي اللاعب البرازيلي رد على اتهامات نادي الهلال بأن المقطع المتداول جزء من فيلم وثائقي قديم، وأنه لا يحق للنادي الأزرق التقدم بشكوى ضده، استناداً إلى بند التقادم في لائحة الانضباط، فضلا عن أنه لم يشر إلى النادي باسمه صراحة.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق، غرمت اللاعب بـ60 ألف ريال وحذرته بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام مستقبلا، وأكدت أن القرار قابل للاستئناف.

وتنطلق الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس بمباراتي التعاون ضد الفيحاء، والاتحاد أمام الرائد.