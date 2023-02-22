مباشر دوري الأبطال - لايبزيج (0) - (1) سيتي.. بورتو (0) - (0) إنتر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

يواجه مانشستر سيتي منافسه لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما يستضيف إنتر ميلان ضيفا منافسه بورتو ضمن الدور ذاته.

FilGoal.com يقدم خدمة تغطية حية ومباشرة لمباراتي بورتو ضد إنتر ولايبزج أمام مانشستر سيتي.

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لايبزيج X مانشستر سيتي

لمتابعة مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اضغط هنا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة من فيرنر تصدى لها إيدرسون.

ق45: دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: تسديدة قوية من جريليش مرت أعلى المرمى بقليل.

ق27: جووووووووول محرز يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك.

ق17: تسديدة من محرز شتتها الدفاع.

ق16: خطأ لجريليش بعد التدخل أمام منطقة جزاء لايبزيج.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق9: تسديدة من محرز تصدى لها مدافع لايبزيج.

انطلاق المباراة.

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إنتر ميلان X بورتو

لمتابعة مباراة بورتو وإنتر ميلان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+2: رأسية من باستولو لكن كوستا تألق وأنقذ مرماه بعدما تصدى للكرة بساعده.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع

ق40: مطالبات بركلة جزاء لبورتو لكن الحكم وتقنية الفيديو أكدا عدم وجود أي شيء.

ق38: يا ربااااه أتشيربي ينقذ إنتر من هدف محقق بعد خطأ قاتل من دفاع إنتر ولكن تسديدة مهاجم بورتو أنقذها مدافع الفريق الإيطالي من على خط المرمى.

ق37: تسديدة من ماركو جروجيتش مرت بجوار المرمى بقليل.

ق18: تسديدة قوية من هاكان تشالهان أوجلو لكن ديوجو كوستا تصدى له.

ق15: تسديدة من باريلا مرت أعلى المرمى البرتغالي.

ق13: رأسية من لاوتارو مارتينيز بعد عرضية من فيديريكو ديماركو لكنها مرت أعلى المرمى.

ق7: عرضية من نيكولو باريلا لم تجد أي متابع.

انطلاق المباراة.

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