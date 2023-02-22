التشكيل - هالاند يقودم هجوم سيتي.. وفيرنر أساسي لـ لايبزج في دوري الأبطال

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بالهدف - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقود إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة لايبزج الألماني.

ويواجه سيتي منافسه لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الثلاثي كيفن دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز عن قائمة مانشستر سيتي في مواجهة لايبزج.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان أكي - مانويل أكانجي

الوسط: جوندوجان – بيرناردو سيلفا - رودري

الهجوم: رياض محرز – إيرلينج هالاند – جاك جريليش.

في المقابل يعتمد ماكو روزه على تيمو فيرنر في قيادة هجوم فريقه أمام مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل لايبزج كالآتي:

حراسة المرمى: يانيس بلاسفيتش

خط الدفاع :لوكاس كلوسترمان - فيلي أوربان - يوشكو جفارديول – كونراد لاير.

خط الوسط :هالستنبرج - كزافر شلاجر - إيميل فورسبيرج - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: تيمو فيرنر - أندريه سيلفا.

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