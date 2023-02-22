مباشر الدوري - المصري (0) (0) بيراميدز.. تسديدة من مصطفى فتحي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وبيراميدز في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 74: تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر

ق 65: تسديدة صاروخية من أحمد فتحي يحولها الحارس لركنية

ق 61: مشاركة عبد الله السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: حسين السيد يسدد ركلة حرة مباشرة من على حدود الجزاء يتصدى لها الشناوي ببراعة

ق 25: علي جبر يتحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ ارتكبه ضد جريندو.

ق 15: بطاقة صفراء لإسلام عطية بعد تدخل على إسلام عيسى

بداية اللقاء