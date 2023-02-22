انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) المقاولون.. تعادل سلبي
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب ضد فيوتشر في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.
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انتهت
ق 90+2: رأسية فادي فريد تمر بجوار القائم بغرابة
ق 79: أوووه الحارس يتصدى لركلة جزاء نفذها بوبو
ق 78: ركلة جزاااء لصالح فيوتشر
ق 55: أبو السعود يتألق أمام رأسية عمر السعيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: تسديدة من جوزيف أوشايا تمر بجوار القائم الأيسر
ق 16: تسديدة من كريم وليد تمر بعيدة عن مرمى المقاولون العرب
ق 5: عرضية أرضية من أحمد عاطف قطة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء أحمد الشيمي أعلى العارضة.
بداية اللقاء
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