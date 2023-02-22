دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 13:55

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي × صنداونز

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
فان دايك: نأمل أن نحقق معجزة في مدريد صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل فالفيردي: كلمات أنشيلوتي هي سر الفوز العريض.. وما حدث لا يتكرر كثيرا

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز موعد مباراة الأهلي
نرشح لكم
رغم الفوز بثلاثية.. الرجاء يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مواجهة سيمبا رسائل من مرتضى منصور للاعبي وجماهير الزمالك بعد الاجتماع مع الفريق الكونغولي ندالا حكما لمباراة فيوتشر والجيش الملكي علي لطفي يرد على لقطة تجاوز ممثل الهلال.. وسبب عدم رد الفعل مران الزمالك – رسالة حاسمة من فيريرا للاعبيه قبل لقاء الترجي.. والتدرب على العرضيات والتسديد تقرير: النجم الساحلي يقيل مدربه والبنزرتي أبرز المرشحين بي إن سبورتس: بادو الزاكي يقترب من تدريب منتخب السودان كاف: ملاعب كوت ديفوار قادرة على استضافة كأس العالم وليس أمم إفريقيا فقط
أخر الأخبار
مدرب منتخب الأثقال يعلن إصابة نهلة رمضان بضمور في العضلات 2 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - القناة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بورتو السويس.. ويطالب بدوليين 30 دقيقة | الدرجة الثانية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز.. القنوات الناقلة 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
فان دايك: نأمل أن نحقق معجزة في مدريد 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون 49 دقيقة | الدوري المصري
استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
فالفيردي: كلمات أنشيلوتي هي سر الفوز العريض.. وما حدث لا يتكرر كثيرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرنفال إفريقيا للشباب - بلال مظهر هدف الأندية الأوروبية وحامل آمال مصر 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو