انتهت أبطال أوروبا – فرانكفورت (0) - (2) نابولي.. انتصار الفريق الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانفكورت ونابولي التي تقام في ملعب دوتش بانك بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز نابولي بهدفين دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: هدوء في اللقاء.

ق72: تسديدة من أنجويسا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق65: جوووووووووووول ثاااااااان لنابولي بتسديدة زاحفة يسارية عن طريق دي لورينزو بعد كعب رائع من كفارا.

ق58: طرد مباشر لكولو مواني بعد تدخله بقوة على قدم أنجويسا.

ق52: كفارا يهدر انفرادا وفرصة الهدف الثاني لنابولي بعدما تصدى له كيفن تراب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جووول؟ لا لا، هدف بالمللي مجددا لنابولي بعرضية من لوزانو وتسديدة أوسيمين لكن المهاجم النيجيري كان في موقف تسلل.

ق40: جوووووووووووول أوووووول لنابولي من أوسيمين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من لوزانو.

ق36: أوهووووووو كفارا يهدر ركلة الجزاء وكيفن تراب تصدى له.

ق35: ركلة جزاء لنابولي بعد إعاقة أوسيمين.

ق34: يا رباااااااه القائم يحرم إرفينج لوزانو من هدف محقق.

ق30: تسلل على كولو مواني.

ق25: تمريرة من جوتزة لكنها جاءت قوية فلم يستطع أي لاعب اللحاق بالكرة.

ق12: كولو مواني يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام من الدفاع لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق5: تسديدة قوية من كولو مواني مرت بجوار مرمى نابولي ببقليل.

انطلاق المباراة.