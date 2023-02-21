"الجوهرة مستمر".. اتحاد جدة يجدد عقد البرازيلي كورنادو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

إيجور كورنادو

أتم نادي اتحاد جدة إجراءات تجديد عقد البرازيل إيجور كورنادو صانع ألعاب الفريق.

وكان المفترض أن ينتهي عقد كورنادو مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم تجديده.

وأعلن اتحاد جدة تجديد عقد كورنادو لمدة موسمين حتى صيف 2025.

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صاحب الـ 30 عاما شارك مع الاتحاد خلال الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

وانضم كورنادو لنادي الاتحاد قادما من الشارقة الإمارتي في صيف 2021 مقابل نحو 10 ملايين يورو.

ويواصل اتحاد جدة تجديد عقود أبرز العناصر في فريقه، إذ جدد عقد كورنادو بعد تجديد عقود الثلاثي، أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب السعودي بفارق الأهداف خلف النصر المتصدر برصيد 40 نقطة.

اتحاد جدة
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