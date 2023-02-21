انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(5) ريال مدريد.. فوز تاريخي للملكي
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي تقام بملعب أنفيلد.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بخماسية مقابل 3 أهداف
ق 67: جووووول بنزيمة من هجمة مرتدة سريعة وانطلاقة من مودريتش ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك
ق 63: نزول فيرمينو وجوتا بدلا من جاكبو ونونيز
ق 55: جوووول جوميز بالخطأ في مرماه
ق 47: جووووووووووول الثالث ميليتاو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2
ق 45: روبرتسون ينقذ الثالث
ق 35: جوووووووووول فينيسيوس والتعادل بعد خطأ قاتل من أليسون
ق 30: فينيسيوس يسدد وأليسون يتصدى ويمنع الثاني
ق 26: نزول ناتشو بدلا من ألابا الذي تعرض للإصابة
ق 25: الثالث يضيع من على خط المرمى من صلاح ونونيز
ق 21: جووووووووووول فينيسيوس بتسديدة رائعة على يسار أليسون
ق 14: جووووووووول صلاح والثاني
ق 12: أوووووه صلاح يهدر الثاني
ق 4: جووووووووووووول نونيز بالكعب بعد عرضية صلاح
ق 2: ضغط قوي وفرصة خطيرة من رفاق صلاح
انطلاق المباراة