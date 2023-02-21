انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(5) ريال مدريد.. فوز تاريخي للملكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي تقام بملعب أنفيلد.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بخماسية مقابل 3 أهداف

ق 67: جووووول بنزيمة من هجمة مرتدة سريعة وانطلاقة من مودريتش ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك

ق 63: نزول فيرمينو وجوتا بدلا من جاكبو ونونيز

ق 55: جوووول جوميز بالخطأ في مرماه

ق 47: جووووووووووول الثالث ميليتاو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 45: روبرتسون ينقذ الثالث

ق 35: جوووووووووول فينيسيوس والتعادل بعد خطأ قاتل من أليسون

ق 30: فينيسيوس يسدد وأليسون يتصدى ويمنع الثاني

ق 26: نزول ناتشو بدلا من ألابا الذي تعرض للإصابة

ق 25: الثالث يضيع من على خط المرمى من صلاح ونونيز

ق 21: جووووووووووول فينيسيوس بتسديدة رائعة على يسار أليسون

ق 14: جووووووووول صلاح والثاني

ق 12: أوووووه صلاح يهدر الثاني

ق 4: جووووووووووووول نونيز بالكعب بعد عرضية صلاح

ق 2: ضغط قوي وفرصة خطيرة من رفاق صلاح

انطلاق المباراة