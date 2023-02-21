إصابة نجم النصر السعودي بالرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا ضربة موجعة.

وأعلن نادي النصر إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وتأكد غياب مارتينيز عن صفوف النصر حتى نهاية الموسم الحالي في انتظار خضوعه لعملية جراحية وتحديد موعد عودته للملاعب.

وخاض مارتينيز 9 مباريات خلال الموسم الحالي مع النصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وعاني صاحب الـ 29 عاما من الإصابات خلال الموسم الحالي غيبته عن مباريات النصر.

مارتينيز انضم لصفوف النصر في صيف 2020 قادما من أتالانتا بلغت نحو 16 مليون يورو.

وشارك بيتي مارتينيز مع النصر في 58 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وسبق لمارتينيز التتويج مع ريفربليت بلقب كوبا ليبرتادورس قبل انتقاله لأتالانتا الأمريكي ثم النصر السعودي.