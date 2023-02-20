الفيصلي السعودي يودع دوري أبطال آسيا أمام كتيبة جواد نيكونام

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

فولاد - الفيصلي

ودّع الفيصلي السعودي منافسات دوري أبطال آسيا 2022، بخسارته أمام فولاد خوستان الإيراني بهدف وحيد في دور الـ16 للمسابقة.

وسجّل ساسان أنصاري الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد الفيصلي في دوري الدرجة الثانية السعودي، ويحتل المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن الحزم وأهلي دبي ثنائي الصدارة.

في المقابل، يشرف الأسطورة جواد نيكونام على تدريب فولاد، وقد قاده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وحقق فولاد أفضل إنجاز له في المسابقة عام 2014 عندما وصل لدور الـ 16.

وانضم فولاد إلى أندية الشباب السعودي، والدحيل القطري في الدور ربع النهائي عن المنطقة الغربية.

ويكتمل النصاب عندما يتحدد الفائز بين الهلال السعودي حامل اللقب، وشباب الأهلي دبي الإماراتي في المباراة التي تجمعهما على استاد الجنوب مساء اليوم الإثنين.

وينتظر أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل المنطقة الغربية، ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقام النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في أبريل ومايو، لتحديد بطل النسخة التابعة تنظيميًا للعام الماضي.

ويضم فولاد في صفوفه الإسباني روبيرتو توريس لاعب أوساسونا السابق، وأشكان ديجاجاه صاحب الـ59 مباراة دولية مع إيران ونجم فولفسبورج ونوتنجهام فورست السابق.

دوري أبطال آسيا الفيصلي فولاد
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