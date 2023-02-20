مالك ليفربول: لن نبيع النادي.. ولكن هناك استثمارات جديدة

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون ضد ليفربول

أعلن جون هنري مالك نادي ليفربول موقفه النهائي من بيع النادي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصرحيات جون هنري الذي قال: "هل نتحدث مع المستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم، هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنه لن يكون بيعا للنادي".

وأضاف "هل قمنا ببيع أي شيء في أكثر من 20 سنة ماضية؟ الإجابة لا".

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وتم ربط اسم نادي ليفربول بمجموعات استثمار مختلفة في الشهور الماضية بما في ذلك الاستثمارات القطرية.

لكن بعض المصادر في الولايات المتحدة تشير إلى أن المفاوضات الحالية قد تسفر عن وجود "شريك استراتيجي" جديد لنادي ليفربول، وأن هذا الأمر هو الأكثر ترجيحا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه مانشستر يونايتد عملية بيع النادي بعدما تلقى بشكل رسمي العروض المقدمة لدراستها جيدا قبل الموافقة على أحدها.

ويعد العرض القطري الذي قدمه جاسم بن حمد آل ثاني هو الأبرز حتى الآن لشراء مانشستر يونايتد.

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