انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) - (0) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

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ق 80 محمد شريف محمد وأشرف مجدي بدلا من إسلام محارب وكريم طارق

ق 71 محمد ناصر ومصطفى ياسر شكشك بدلا من أحمد العجوز وأحمد يوسف

ق 64 توقف المباراة لإصابة أحمد يوسف لاعب إنبي.

ق 62 عبد الرحمن عماد بدلا من محمد عبد العاطي.. أول تبديلات إنبي

ق 54 بول جوليس بدلا من كريم حلاوة

ق 46 علي حمدي بدلا من عربي بدر

استراحة

ق 32 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب العربي بدر لاعب طلائع الجيش نتيجة تدخل قوي على لاعب إنبي.

ق 27 الحكم يأمر باستئناف اللعب

ق 26 سقوط من أحمد أمين قفة لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة في انتظار قرار تقنية الفيديو

ق 6 ركلة ركنية أولى لإنبي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد يوسف برأسية مرت بشكل بعيد عن المرمى.

بداية المباراة