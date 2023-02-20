انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) - (0) طلائع الجيش
الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
---
ق 80 محمد شريف محمد وأشرف مجدي بدلا من إسلام محارب وكريم طارق
ق 71 محمد ناصر ومصطفى ياسر شكشك بدلا من أحمد العجوز وأحمد يوسف
ق 64 توقف المباراة لإصابة أحمد يوسف لاعب إنبي.
ق 62 عبد الرحمن عماد بدلا من محمد عبد العاطي.. أول تبديلات إنبي
ق 54 بول جوليس بدلا من كريم حلاوة
ق 46 علي حمدي بدلا من عربي بدر
استراحة
ق 32 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب العربي بدر لاعب طلائع الجيش نتيجة تدخل قوي على لاعب إنبي.
ق 27 الحكم يأمر باستئناف اللعب
ق 26 سقوط من أحمد أمين قفة لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة في انتظار قرار تقنية الفيديو
ق 6 ركلة ركنية أولى لإنبي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد يوسف برأسية مرت بشكل بعيد عن المرمى.
بداية المباراة