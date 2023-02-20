انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) - (0) طلائع الجيش

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

احتفال طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 80 محمد شريف محمد وأشرف مجدي بدلا من إسلام محارب وكريم طارق

ق 71 محمد ناصر ومصطفى ياسر شكشك بدلا من أحمد العجوز وأحمد يوسف

ق 64 توقف المباراة لإصابة أحمد يوسف لاعب إنبي.

ق 62 عبد الرحمن عماد بدلا من محمد عبد العاطي.. أول تبديلات إنبي

ق 54 بول جوليس بدلا من كريم حلاوة

ق 46 علي حمدي بدلا من عربي بدر

استراحة

ق 32 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب العربي بدر لاعب طلائع الجيش نتيجة تدخل قوي على لاعب إنبي.

ق 27 الحكم يأمر باستئناف اللعب

ق 26 سقوط من أحمد أمين قفة لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة في انتظار قرار تقنية الفيديو

ق 6 ركلة ركنية أولى لإنبي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد يوسف برأسية مرت بشكل بعيد عن المرمى.

بداية المباراة

إنبي الدوري المصري طلائع الجيش
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