مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) قادش.. هدف غير محتسب
الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.
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ق 58: هدف غير محتسب لقادش بتسديدة صاروخية بعد خطأ ضد الحارس
ق 45: جووووول ليفاندوفسكي والثاني
وصف الهدف: انطلاقة من فيران توريس وعرضية قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأسية أبعدها الدفاع وتابعها سيرجي روبيرتو في الشباك
ق 43: جوووول روبيرتو والأول
ق 40: فرصة خطيرة تضيع من أمام ليفاندوفسكي
ق 20: فرصة خطيرة من فيران توريس
ف 17: الأول يضيع بعد عرضية من جافي يبعدها الدفاع
انطلاق المباراة
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