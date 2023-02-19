مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. فرصة خطيرة من ليفاندوفسكي

الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش - فيران توريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.

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ق 40: فرصة خطيرة تضيع من أمام ليفاندوفسكي

ق 20: فرصة خطيرة من فيران توريس

ف 17: الأول يضيع بعد عرضية من جافي يبعدها الدفاع

انطلاق المباراة

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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