مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. فرصة خطيرة من ليفاندوفسكي
الأحد، 19 فبراير 2023 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.
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ق 40: فرصة خطيرة تضيع من أمام ليفاندوفسكي
ق 20: فرصة خطيرة من فيران توريس
ف 17: الأول يضيع بعد عرضية من جافي يبعدها الدفاع
انطلاق المباراة
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