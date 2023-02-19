انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) قادش.. فوز البارسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 58: هدف غير محتسب لقادش بتسديدة صاروخية بعد خطأ ضد الحارس

ق 45: جووووول ليفاندوفسكي والثاني

وصف الهدف: انطلاقة من فيران توريس وعرضية قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأسية أبعدها الدفاع وتابعها سيرجي روبيرتو في الشباك

ق 43: جوووول روبيرتو والأول

ق 40: فرصة خطيرة تضيع من أمام ليفاندوفسكي

ق 20: فرصة خطيرة من فيران توريس

ف 17: الأول يضيع بعد عرضية من جافي يبعدها الدفاع

انطلاق المباراة