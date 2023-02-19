تشكيل برشلونة – عودة جارسيا للدفاع وتغييرات في الهجوم أمام قادش
الأحد، 19 فبراير 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
عاد إريك جارسيا مدافع برشلونة للمشاركة في تشكيل فريقه الأساسي أمام قادش في الدوري.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة 22 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.
وأجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عدة تبديلات على تشكيل فريقه للتغلب على الغيابات.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا - أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي
الوسط: سيرجي روبيرتو – جافي – فرينكي دي يونج
الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس
ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.
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