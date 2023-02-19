مباشر الدوري الفرنسي – لانس (2) – (1) نانت.. جووووول الضيوف يقلصون الفارق

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لانس ونانت التي تقام في ملعب بوليرت ديليليس في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت.

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ق41: جووووووووووول نانت يقلص النتيجة بهدف أول بعد تسديدة قوية للغاية.

ق36: جووووووووووووول ثااااان للانس عن طريق أدريان توماسون بعد تسديدة سكنت الشباك.

ق34: جووووووووول ديفير ماتشادو يسجل الهدف الأول للانس بعد متابعته كرة مرتدة من تصدى حارس نانت.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق14: تسديدة قوية من سيباستينا كورشيا لاعب نانت لكن حارس لانس تصدى له.

ق10: سيطرة من نانت على المباراة.

انطلاق المباراة.

نانت مصطفى محمد لانس الدوري الفرنسي
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