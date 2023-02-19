مباشر الدوري الفرنسي – لانس (2) – (1) نانت.. جووووول الضيوف يقلصون الفارق
الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لانس ونانت التي تقام في ملعب بوليرت ديليليس في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.
ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت.
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ق41: جووووووووووول نانت يقلص النتيجة بهدف أول بعد تسديدة قوية للغاية.
ق36: جووووووووووووول ثااااان للانس عن طريق أدريان توماسون بعد تسديدة سكنت الشباك.
ق34: جووووووووول ديفير ماتشادو يسجل الهدف الأول للانس بعد متابعته كرة مرتدة من تصدى حارس نانت.
ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق14: تسديدة قوية من سيباستينا كورشيا لاعب نانت لكن حارس لانس تصدى له.
ق10: سيطرة من نانت على المباراة.
انطلاق المباراة.
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