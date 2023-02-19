انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لانس ونانت التي تقام في ملعب بوليرت ديليليس في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت.

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نهاية المباراة بفوز لانس بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: جووووول تشارلز تراوري يسجل بالخطأ في مرماه هدفا ثالثا لصالح لانس.

ق65: مازال لانس متقدما في النتيجة.

ق63: مصطفى محمد يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه أندي ديلورت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم لانس بهدفين لهدف.

ق41: جووووووووووول نانت يقلص النتيجة بهدف أول بعد تسديدة قوية للغاية.

ق36: جووووووووووووول ثااااان للانس عن طريق أدريان توماسون بعد تسديدة سكنت الشباك.

ق34: جووووووووول ديفير ماتشادو يسجل الهدف الأول للانس بعد متابعته كرة مرتدة من تصدى حارس نانت.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق14: تسديدة قوية من سيباستينا كورشيا لاعب نانت لكن حارس لانس تصدى له.

ق10: سيطرة من نانت على المباراة.

انطلاق المباراة.