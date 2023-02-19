مباشر الكونفدرالية – فيوشتر ضد بيراميدز

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

فخري لاكاي و جوسيف نجويم فيوتشر × بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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انطلاق المباراة

الكونفدرالية بيراميدز فيوتشر
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