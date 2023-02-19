مباشر الكونفدرالية – فيوشتر ضد بيراميدز
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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انطلاق المباراة
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