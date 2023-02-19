انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة بالتعادل
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 67: نزول مصطفى فتحي بدلا من فخري لاكاي
ق 57: جوووول التعادل غنام محمد
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز
ق 36: القائم يمنع التعادل من جوزيف بعد عرضية ناصر ماهر
ق 31: فخري لاكاي يهدر فرصة خطيرة من منتصف الملعب
ق 7: جوووول هدف أول لبيراميدز
انطلاق المباراة
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