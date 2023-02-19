انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة بالتعادل

في الكونفدرالية - تعادل جديد بينهما.. بيراميدز بلا فوز أمام فيوتشر

تشكيل بيراميدز - محمود صابر أساسي ضد فيوتشر في الكونفدرالية

الهلال: عندما هزمنا الأهلي 3-0 كان في المساء.. وتوقعنا الفوز رغم "الصدمة"

مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على طبيب الهلال: هو من اعتدى والدليل طرده