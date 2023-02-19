استراحة الكونفدرالية – فيوتشر (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

فخري لاكاي و جوسيف نجويم فيوتشر × بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز

ق 36: القائم يمنع التعادل من جوزيف بعد عرضية ناصر ماهر

ق 31: فخري لاكاي يهدر فرصة خطيرة من منتصف الملعب

ق 7: جوووول هدف أول لبيراميدز

انطلاق المباراة

فيوتشر بيراميدز الكونفدرالية
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