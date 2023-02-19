انتهت كرة سلة - سيدات مصر (74) - (65) سيدات أوغندا.. حسم التأهل لأمم إفريقيا

يلعب منتخب سيدات مصر لكرة السلة نهائي تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا أمام فريق أوغندا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بعد تصدر المجموعة رغم خسارة مباراة وحيدة كانت أمام أوغندا وانتهت بفارق نقطة واحدة.

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نهاية المباراة بتأهل مصر بعد الفوز 74-65

73-63 آخر دقيقة وثلاثية قاتلة من ثريا محمد

70-60 لمصر ومتبقي دقيقتين

64-53 مصر توسع الفارق ومتبقي 8 دقائق

الفترة الرابعة

59-53 نهاية الفترة الثالثة بتقدم منتخب مصر

التعادل 45-45 ومتبقي 4 دقائق

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم منتخب مصر 40-38

متبقي 3:37 والتعادل 31-31

متبقي 6 دقائق وتقدم مصر 29-26

الفترة الثانية

20-19 لمصر بعد نهاية الفترة الأولى

متبقي 3:45 تقدم مصر 12-9 حتى الآن

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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