مباشر كرة سلة - سيدات مصر (29) - (26) سيدات أوغندا.. نهائي تصفيات إفريقيا

الأحد، 19 فبراير 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات - كرة سلة

يلعب منتخب سيدات مصر لكرة السلة نهائي تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا أمام فريق أوغندا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بعد تصدر المجموعة رغم خسارة مباراة وحيدة كانت أمام أوغندا وانتهت بفارق نقطة واحدة.

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متبقي 6 دقائق وتقدم مصر 29-26

الفترة الثانية

20-19 لمصر بعد نهاية الفترة الأولى

متبقي 3:45 تقدم مصر 12-9 حتى الآن

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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كرة سلة سيدات مصر بطولة أفريقيا
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