مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) سموحة.. جوووول سعيدو والاول

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.

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ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك

ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

انطلاق المباراة