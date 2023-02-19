مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) سموحة.. جوووول سعيدو والاول

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

صديق أوجولا لاعب سموحة يحتفل بهدفه أمام البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.

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ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك

ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

انطلاق المباراة

سموحة الدوري المصري البنك الأهلي
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