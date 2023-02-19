مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) سموحة.. جوووول سعيدو والاول
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:04
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.
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ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك
ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.
انطلاق المباراة
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