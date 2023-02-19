انتهت الدوري المصري - البنك (2)-(2) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:04
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 76: جووووول مصطفى سعد والتعادل
ق 65: طرد أحمد ياسر
ق 61: جووووول أحمد ياسر والثاني للبنك
ق 59: جوووول حسام حسن والتعادل
ق 57: ضربة جزاء على أسامة إبراهيم ضد حسام حسن
خروج الهاني سليمان ونزول عمر صلاح
انطلاق الشوط الثاني
ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك
ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.
انطلاق المباراة
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