انتهت الدوري المصري - البنك (2)-(2) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 76: جووووول مصطفى سعد والتعادل

ق 65: طرد أحمد ياسر

ق 61: جووووول أحمد ياسر والثاني للبنك

ق 59: جوووول حسام حسن والتعادل

ق 57: ضربة جزاء على أسامة إبراهيم ضد حسام حسن

خروج الهاني سليمان ونزول عمر صلاح

انطلاق الشوط الثاني

ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك

ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

انطلاق المباراة