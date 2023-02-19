انتهت الدوري المصري - البنك (2)-(2) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

صديق أوجولا لاعب سموحة يحتفل بهدفه أمام البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

نهاية المباراة بالتعادل

ق 76: جووووول مصطفى سعد والتعادل

ق 65: طرد أحمد ياسر

ق 61: جووووول أحمد ياسر والثاني للبنك

ق 59: جوووول حسام حسن والتعادل

ق 57: ضربة جزاء على أسامة إبراهيم ضد حسام حسن

خروج الهاني سليمان ونزول عمر صلاح

انطلاق الشوط الثاني

ق 15: جوووول سعيدو سميبوري والأول للبنك

ق6: شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

انطلاق المباراة

سموحة الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي في الكونفدرالية - تعادل جديد بينهما.. بيراميدز بلا فوز أمام فيوتشر في مباراة الأهداف الأربعة.. تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة بالتعادل تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - محمود صابر أساسي ضد فيوتشر في الكونفدرالية
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورتموند يهزم هيرتا برلين برباعية ليزاحم بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الصدارة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – عودة جارسيا للدفاع وتغييرات في الهجوم أمام قادش 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثالثة للأحمر والأولى لتماسيح النيل.. البنا حكما لمباراة أسوان مع الأهلي 37 دقيقة | الكرة المصرية
سان جيرمان يكشف تشخيص إصابة نيمار أمام ليل 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بعد انسحاب 4 فرق.. الأهلي في المجموعة الثانية بعد إعادة القرعة 48 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو