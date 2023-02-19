مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2) - (0) ليستر.. جوووووووووووول راشفوووورد

الأحد، 19 فبراير 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - ليستر

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاث برصيد 46 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

يمكنك متابعة المباراة من هــــنــــا

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ق47: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لراشفورد بعدما أكدت عدم وجوده في موقف تسلل.

ق57: جوووول؟ لا لا ، راشفورد سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق54: ركلة خلفية مزدوجة من فيجورست مرت لخارج الملعب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 قذيفة من ماديسون تجاور القائم

ق.37 دالوت يهدر هدفا مؤكدا بعد عرضية برونو فيرنانديش

ق.25 جوووووووول راشفورد يسجل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد

ق.21 تصدٍ أسطوري من دي خيا لرأسية إهياناتشو

ق.10 تهديد جديد هذه المرة من إهيانتشو ولينديلوف يتألق

ق.8 دي خيا يتألق ويبعد الخطر

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة مساءً

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليستر سيتي
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